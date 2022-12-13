Hulu показал трейлер хоррора о деторождении со звездой "Сорвиголовы"

Картина выйдет в свет в конце апреля.

Американский стриминговый сервис Hulu на собственном YouTube-канале представил трейлер хоррора Clock, в котором главные роли исполняют Дианна Агрон ("Хор"), Мелора Хардин ("Офис") и Джей Али ("Сорвиголова"). Режиссером и сценаристом проекта стала Алексис Джекноу. История расскажет о жизни девушки по имени Элла, которая начинает задумываться о рождении ребенка после того, как на нее начинают давить соседи, родственники и общество. Она получает установку о том, что ее биологические часы могут быть сломаны, поэтому отправляется на территорию закрытой клиники с целью пройти экспериментальное лечение. Официальный релиз фильма запланирована с 28 апреля.

Представлен второй трейлер сериала "Цитадель" братьев Руссо.

Фото и видео: YouTube / Hulu