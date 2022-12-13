Вышел новый трейлер игры The Invincible по книге Станислава Лема

Официальной даты релиза все еще нет.

В рамках международного мероприятия IGN Fan Fest 2023 разработчики из компании Starward Industries поделились новым трейлером компьютерного триллера The Invincible, которая создается по мотивам научно-фантастического романа "Непобедимый" писателя-футуролога Станислава Лема. В ролике демонстрируется высадка героев на планету Регис III, а также кадры из геймплея. Известно, что проект выйдет не только на персональных компьютерах, но также и на консолях нового поколения: PlayStation 5 и Xbox Series. Однако официальной даты релиза все еще нет. Предположительно, выход игры в свет можно ожидать уже в 2023 году. Напомним, что в сюжете говорится о том, как люди посещают и открывают для себя новые далёкие регионы космического пространства. Планета Регис III кажется им необитаемой, но астронавтам приходится столкнуться на ее поверхности с неизвестным. История рассказывается от первого лица.

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Фото и видео: YouTube / IGN