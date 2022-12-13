Новый геймплей Star Wars Jedi: Survivor продемонстрировал расчленёнку людей

Релиз игры намечен на 28 апреля.

Американское издание IGN опубликовало новый геймплейный ролик компьютерной игры Star Wars Jedi: Survivor, в котором демонстрируются пять боевых стоек. Авторы видео смогли объяснить будущим пользователям чем именно эти навыки отличаются друг от друга и когда их следует применять в сражении. Три их пяти стоек окажутся знакомыми игрокам, которые встречались с проектом Fallen Order. Они завязаны на использование единственного светового меча, двухклинкового светового меча и двух световых мечей. Далее к ним присоединится дополнительный вариант с мечом в стиле Кайло Рена, который наносит противнику сильный урон. Пятым вариантом станет использование меча или бластера, который позволяет нападать на врагов издалека.

Разработчики отмечают, что в каждом боевом стиле фиксируются определённые минусы и плюсы. Одновременно можно будет переключаться между двумя стилями боя. Полностью изменить набор позволят только в точках медитации. Новые кадры в ролике подтвердили слухи о том, что в игре будет расчлененка. В первой части похождений персонажа Кэла Кэстиса её не было, что разочаровало некоторых фанатов франшизы "Звездных войн".

Напомним, что официальный релиз Star Wars Jedi: Survivor запланирован на 28 апреля. ИГра выйдет в свет на PC, PlayStation 5 и Xbox Series X|S.

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Фото и видео: YouTube / IGN