Ubisoft представила релизный трейлер The Settlers: New Allies

Игра выйдет в свет с 17 февраля.

Компания Ubisoft представила релизный трейлер компьютерной игры The Settlers: New Allies, которая станет перезапуском стратегической серии. Создатели ранее объявили о том, что речь идет о "мягком перезапуске" всей франшизы. Официальный релиз проекта запланирован 17 февраля для персональных компьютеров, а 23 числа она дойдет до консолей Xbox, PlayStation и Switch. Релизное видео демонстрирует пользователям ключевые элементы геймплея. В частности, там показано, как создается поселение, тренируются армии, происходит добыча ресурсов и налаживаются логистические цепочки. Авторы пояснили, что в New Allies игроков ждёт сюжетная кампания, в которой группа изгнанников пытается выжить в совершенно новых землях, а также многопользовательский режим.

Игроки получат на выбор предоставят три фракции: элари, мару и йорны. У каждой разработан свой внешний вид, стиль игры и предыстория. На старте проекта будут доступны сюжетная кампания и режим "Экстрим" с тяжелыми испытаниями. В мультиплеерных сессиях смогут участвовать до восьмичеловек.

Фото и видео: YouTube / Ubisoft