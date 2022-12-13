Авторы Atomic Heart опубликовали сцену знакомства с Близняшками на разных языках

Отрывок их игры доступен на девяти языках.

Авторы компьютерной игры о Советском Союзе Atomic Heart опубликовали сцену знакомства основного персонажа проекта с Близняшками. Ролик доступен на официальном YouTube-канале проекта на разных языках. Отрывок из геймплея показывает протагониста майора Нечаева и роботов. В кадре пользователи могут увидеть локализацию игры на разные языки мира, включая английский, китайский, испанский, немецкий, французский, итальянский, польский, португальский и русский.

Получайте код активации автомобиля, товарищ майор. одна из Близняшек

На момент публикации материала ролик набрал свыше 100 тысяч просмотров пользователей и 10 тысяч лайков. Официальный выход Atomic Heart запланирован на 21 февраля 2023 года. Игра выйдет на персональных компьютерах, а также на консолях PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One и Xbox Series X/S. Эмбарго на публикацию рецензий к игре по всему миру спадет уже 20 числа.

Вышел трейлер Atomic Heart с Дженсено Эклсом в роли советского разведчика.

Фото и видео: YouTube / Atomic Heart