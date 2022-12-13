В новой рекламе Atomic Heart издеваются над Hogwarts Legacy

Игра выйдет на ПК в России с 21 февраля.

В новой рекламе компьютерной игры Atomic Heart разработчики издеваются над проектом по вселенной Гарри Поттера Hogwarts Legacy. Известно, что ролик создавался при участии звезды американского телесериала "Сверхъестественное" Дженсеном Эклсом. Права на видео принадлежат компании Focus Entertainment. В сюжете показано, как маленькая девочка предпринимает попытку заколдовать роботов при помощи волшебной палочки. К ней на помощь приходит суровый убийца андроидов. Напомним, что официальный релиз проекта состоится 21 февраля на персональных компьютерах, игровых консолях PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series. На ПК в России игра будет доступна для пользователей только через сервис VK Play, а на консолях официальный выход в стране не состоится.

Анонсирован мультиплеерный мод для Hogwarts Legacy от авторов Skyrim Together.

Фото и видео: YouTube / Focus Entertainment