Анонсирован мультиплеерный мод для Hogwarts Legacy от авторов Skyrim Together

Создатели показали предварительные кадры со своей новой работой.

Команда The Together Team, ответственная за мультиплеерный мод Skyrim Together для The Elder Scrolls 5: Skyrim, выпустила новый ролик с демонстрацией аналогичного многопользовательского мода под названием HogWarp для компьютерной игры по Вселенной Гарри Поттера Hogwarts Legacy. На текущий момент клиенты могут увидеть лишь грубую тестовую сборку, на которой по площадке школы Волшебства и магии Хогвартс бегают сразу два игрока. Периодически картинка на экране начинает проседать по частоте кадров и лагать. На кадрах показано, что оба игрока играют в разное время суток — у одного на экране день, а у другого ночь. Напомним, что данный мод появился всего за неделю после официального выхода игры в свет. При этом для создания Skyrim Together у разработчиков потребовалось несколько месяцев. Предположительно, атворы смогут презентовать публике финальную версию мода в примерно такой же срок.

Фото и видео: YoгTube / The Together Team