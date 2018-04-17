Вышел новый трейлер фильма "Щегол" на русском языке

"Щегол"– это экранизация одноименного романа Донны Тартт. Писательница получила за него Пулитцеровскую премию.

Кинокомпания Warner Bros. Pictures опубликовала новый, расширенный трейлер фильма "Щегол".

"Щегол" – это экранизация одноименного романа Донны Тартт. Писательница работала над этим романом более 10 лет и получила за него Пулитцеровскую премию. В фильме идет рассказ о юноше Теодоре Деккере, который выжил во время теракта в Метрополитен-музее в Нью-Йорке, но потерял мать.

После этого случая у него оказалась редкая картина голландского художника Карела Фабрициуса. Юноша погружается в мир подпольного искусства. Мировая премьера фильма состоится 12 сентября.

Ранее в Сети опубликовали трейлер российского сериала "Чернобыль".

Видео: YouTube/ WBRussia