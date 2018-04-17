Вышел новый трейлер фильма "Щегол" на русском языке

Кинокомпания Warner Bros. Pictures опубликовала новый, расширенный трейлер фильма "Щегол".
"Щегол" – это экранизация одноименного романа Донны Тартт. Писательница работала над этим романом более 10 лет и получила за него Пулитцеровскую премию. В фильме идет рассказ о юноше Теодоре Деккере, который выжил во время теракта в Метрополитен-музее в Нью-Йорке, но потерял мать.
После этого случая у него оказалась редкая картина голландского художника Карела Фабрициуса. Юноша погружается в мир подпольного искусства. Мировая премьера фильма состоится 12 сентября.
Ранее в Сети опубликовали трейлер российского сериала "Чернобыль".
Видео: YouTube/ WBRussia
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