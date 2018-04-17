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Вышел новый трейлер фильма "Щегол" на русском языке

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"Щегол"– это экранизация одноименного романа Донны Тартт. Писательница получила за него Пулитцеровскую премию.

Кинокомпания Warner Bros. Pictures опубликовала новый, расширенный трейлер фильма "Щегол".

"Щегол" – это экранизация одноименного романа Донны Тартт. Писательница работала над этим романом более 10 лет и получила за него Пулитцеровскую премию. В фильме идет рассказ о юноше Теодоре Деккере, который выжил во время теракта в Метрополитен-музее в Нью-Йорке, но потерял мать.

После этого случая у него оказалась редкая картина голландского художника Карела Фабрициуса. Юноша погружается в мир подпольного искусства. Мировая премьера фильма состоится 12 сентября.

Ранее в Сети опубликовали трейлер российского сериала "Чернобыль".

Видео: YouTube/ WBRussia

Теги: пулитцеровская премия, щегол трейлер
Категории: Лента новостей, Мировые новости, Культура, Кино,

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