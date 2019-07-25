В Сети опубликовали трейлер российского сериала "Чернобыль"

Сериал выйдет на экраны в этом году.

В 2019 году на экраны выйдет российский сериал "Чернобыль". Официальный трейлер был опубликован на YouTube-канале.

Сериал будет состоять из нескольких серий. По данным сайта Кинопоиск, действие в сериале разворачивается с апреля по декабрь 1986 года. Украинский отдел КГБ узнает, что в городе Припять находится опытный сотрудник ЦРУ. Из-за этого в город приезжает подполковник военной контрразведки.

Сериал начали снимать в августе 2018 года, когда о сериале от НВО еще никто не знал. Сериал "Чернобыль", который сняли совместно США и Великобритания по оценке IMDB стал самым популярным сериалом в истории. Он обогнал "Игру престолов" и "Во все тяжкие".

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Видео: YouTube/ Александр Мальков