В сети появился новый трейлер фильма "Не время умирать" с Дэниелом Крейгом

В картине появляется злодей, сыгранный Рами Малеком.

На YouTube появился новый трейлер киноленты "Не время умирать" про знаменитого Джеймса Бонда. Видео представили публике во время трансляции заключительного матча Национальной футбольной лиги, сообщил ресурс Cinemablend.

Судя по кадрам из свежего трейлера, фильм обещает быть атмосферным и напряженным. История начинается с того же момента, на котором закончилась в фильме "Спектр": Джеймс Бонд уходит в отставку и спокойную жизнь, но на его долю выпадает новое сложное задание.

В картине появляется злодей Рами Малек, его герой Сафин пока не остается загадкой. Также зрители увидят знакомых Рейфа Файнса, Бена Уишоу, Наоми Харрис и Рори Киннера. Картина может стать одним из крупнейших релизов весны, премьера фильма состоится 10 апреля в мире и 9 апреля на российских экранах.

Ранее в сети появился новый трейлер-тизер "Чёрной вдовы".

Видео: James Bond 007 / YouTube