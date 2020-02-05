Кинолента выходит в прокат 1 мая 2020 года

В среду, 5 февраля, в сети появился новый трейлер-тизер "Чёрной вдовы" со Скарлетт Йоханссон. Видеоролик опубликован на YouTube-канале IGN.

В сюжете история русской шпионки Наташи, которую играет Скарлетт Йоханссон. Фильм перенесёт фанатов в прошлое Чёрной вдовы. Наташа возвращается в Россию, чтобы уничтожить "Красную комнату", программу по созданию профессиональных убийц.

Кинолента выходит в прокат 1 мая 2020 года.

Ранее мы сообщали о том, что опубликован официальный состав персонажей киноверсии видеоигры Mortal Komba.

Видео:IGN/YouTube