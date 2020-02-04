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Опубликован официальный состав персонажей киноверсии видеоигры Mortal Kombat

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Премьера картины запланирована на 15 января 2021 года.

Во вторник, 4 февраля, стало известно о том, какие персонажи появятся в новой киноверсии видеоигры Mortal Kombat. Соответствующий список опубликовала кинокомпания Warner Bros.

В списке значатся  Нитара, Кун Лао, Скорпион, Шан Цзун, Соня Блейд. Также в киноверсии появятся Кано, Лю Кан, Милина, Райдэн, Джакс и Саб-Зиро. СценаристГрег Руссо заявил, что проект получил рейтинг R, а это означает, что фильм будет кровавым и фанаты детально увидят "фаталити".

Напомним, что Mortal Kombat изначально являлась компьютерной серией игр. Они отличались особой жестокостью и представляли собой жанр "файтинг". Выход первой части состоялся в 1992 году. Игроки могли позволить себе вырывать виртуальному оппоненту позвоночник, отрезать голову и литрами разбрызгивать кровь.

Премьера новой картины запланирована на 15 января 2021 года.

Ранее мы сообщали о том, что появился финальный трейлер игрового фильма "Мулан".

Видео:The Super Zeros/YouTube

Теги: mortal kombat, кино, культура
Категории: Лента новостей, Культура, Кино,

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