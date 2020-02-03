Выход картины в российский прокат запланирован на 26 марта.

В понедельник, 3 февраля, появился финальный трейлер игрового фильма "Мулан". Видеоролик опубликован на YouTube-канале Walt Disney Studios.

В фильме рассказывается история о бесстрашной молодой девушке, которая выдает себя за мужчину, чтобы вступить в ряды армии, противостоящей Северным захватчикам. Отметим, что в этой экранизации не появится дракон Мушу.

Режиссером выступает Ники Каро. В главных ролях Лю Ифэй, Донни Йен, Джет Ли и Гун Ли.

Выход картины в российский прокат запланирован на 26 марта.

Ранее мы сообщали о том, что китайцы раскритиковали трейлер фильма "Мулан" за исторические "ляпы".

Видео:Walt Disney Studios/YouTube