В понедельник, 3 февраля, появился финальный трейлер игрового фильма "Мулан". Видеоролик опубликован на YouTube-канале Walt Disney Studios.
В фильме рассказывается история о бесстрашной молодой девушке, которая выдает себя за мужчину, чтобы вступить в ряды армии, противостоящей Северным захватчикам. Отметим, что в этой экранизации не появится дракон Мушу.
Режиссером выступает Ники Каро. В главных ролях Лю Ифэй, Донни Йен, Джет Ли и Гун Ли.
Выход картины в российский прокат запланирован на 26 марта.
Ранее мы сообщали о том, что китайцы раскритиковали трейлер фильма "Мулан" за исторические "ляпы".
Видео:Walt Disney Studios/YouTube
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