Сериал выйдет в свет в феврале следующего года.

Вышел новый трейлер четвёртого сезона аниме "Проза бродячих псов" (Bungo sutorei doggusu). В презентационном ролике, опубликованном в социальных сетях, прохвучала композиция "True Story" от SCREEN mode. Этот трек станет новым оппенингом для проекта. А эндинг к нему исполнили артисты Luck Life, которые записали трек "Shirushi/°C". За производство сериала продолжает отвечать студия Bones. Создатели уточнили, что весь авторский состав вернулся к работе. Напомним, что официальный выход аниме запланирован на февраль 2023 года. Проект будет доступен пользователям на платформе ITV ITVX.

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Фото и видео: YouTube / KADOKAWAanime

