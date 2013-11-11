Авторы Marvelʼs Midnight Suns выложили подробное видео о боевой системе игры

Релиз игры состоялся 2 декабря.

Разработчики новой компьютерной игры Marvelʼs Midnight Suns выложили подробное геймплейное видео о боевой системе в проекте. Ролик, опубликованный в социальных сетях, длится порядка 43 минут. В кадре зрители смогли увидеть возможности главной героини Охотницы, а также Железного Человека и Доктора Стрэнджа. В демонстрационном ролике авторы объяснили пользователям о том, что в отдельных случаях будет выгодно не передвигать своего персонажа, так как некоторые атаки автоматически переставят их на определённое расстояние. Это решение создателей позволит сохранить и более эффективно использовать имеющиеся очки действий. Уточним, что иностранные критики уже успели оценить Marvelʼs Midnight Suns, назвав её "главным сюрпризом этого года". Большинство из них оценили проект в положительном ключе. Недавно сами разработчики рассказали о том, как они трудились над игрой, которая уже получила релизный трейлер. Официальный выход игры Marvelʼs Midnight Suns состоялся 2 декабря на персональных компьютерах, консолях PS5 и Xbox Series. Версии для Nintendo Switch и PS4 появятся позже.

Global Film опубликовал трейлер фильма "Операция "Фотуна" Гая Ричи.

Фото и видео: YouTube / Marvel"s Midnight Suns