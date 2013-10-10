Global Film опубликовал трейлер фильма "Операция "Фотуна" Гая Ричи

Премьера картины намечена на 5 января 2023 года.

Российский кинодистрибьютор Global Film опубликовал трейлер нового фильма "Операция „Фотуна"" от режиссера Гая Ричи. Известно, что проект "Искусство побеждать" он создал по собственному сценарию. В центре истории окажется шпион, которому поручили предотвратить сделку по продаже опасного вооружения. Агент со своей командой начинает работать под прикрытием съемок фильма. Для этого они привлекают на свою сторону известного голливудского актера. Официальная премьера экшена запланирована на 5 января 2022 года. Главные роли в боевике сыграли Хью Грант, Обри Плаза, Джош Хартнетт, Кэри Элвес и другие. Российские зрители также увидят картину на своих экранах, несмотря на западные санкции.

Вышел трейлер фильма "Индиана Джонс и циферблат судьбы" с Харрисоном Фордом.

Фото и видео: YouTube / Global Film