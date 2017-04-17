SEGA раскрыла несколько тайн по новой игре про синего ежа.

Вышел новый геймплейный тизер Sonic Frontiers. Студия SEGA опубликовала ролик по компьютерной игре про известного синего ежа, способного нестись с огромной скоростью. На кадрах видео показано как герой несется через поля, а также сканирует местность и дерется со своими противниками. Предположительно, разработчики добавили в геймплей различных оппонентов, так как продемонстрировали не только мелких роботов-врагов, но также и достаточно крупных экземпляров.

Также в тизер вставлен фрагмент с Соником, в котором персонаж собирает колечки на рельсах. Создатели пообещали игрокам выпустить для них открытый мир c интересными трудностями. Специалисты SEGA выпустят свой проект на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series и Nintendo Switch.

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Фото и видео: YouTube / Sonic the Hedgehog