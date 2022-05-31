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Disney+ показала первый тизер "Пиноккио"

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Фильм будет основан на мультфильме и книге.

Стриминговая платформа Disney+ показала первый тизер нового фильма "Пиноккио". За основу истории создатели взяли оригинальную книгу авторства  Карло Коллоди 1883 года, а также анимационный фильм студии от 1949 года. Известно, что сюжет будет разворачиваться вокруг деревянного мальчика. Пиннокио получает обещание от Голубой феи стать живым в том случае, если он станет щедрым и честным. При этом при каждой попытке соврать нос ребенка увеличивается и выдает в нем марионетку.

Напомним, что роль создателя Пиноккио Джеппето получил актер Том Хэнкс. В трейлере можно увидеть Голубую Фею, роль которой исполнила темнокожая актриса Синтия Эриво. Озвучкой сверчка Джимини занимался артист Джозеф Гордон-Левитт. Также в картине Эриво исполнит свою версию песни When You Wish Upon A Star.

Вышел трейлер документального фильма "Чип внутри меня" о жизни людей с имплантами.

Фото и видео: YouTube / TrailersTC

Теги: disney plus, пиноккио, тизер
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Культура, Кино,

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