Disney+ показала первый тизер "Пиноккио"

Фильм будет основан на мультфильме и книге.

Стриминговая платформа Disney+ показала первый тизер нового фильма "Пиноккио". За основу истории создатели взяли оригинальную книгу авторства Карло Коллоди 1883 года, а также анимационный фильм студии от 1949 года. Известно, что сюжет будет разворачиваться вокруг деревянного мальчика. Пиннокио получает обещание от Голубой феи стать живым в том случае, если он станет щедрым и честным. При этом при каждой попытке соврать нос ребенка увеличивается и выдает в нем марионетку.

Напомним, что роль создателя Пиноккио Джеппето получил актер Том Хэнкс. В трейлере можно увидеть Голубую Фею, роль которой исполнила темнокожая актриса Синтия Эриво. Озвучкой сверчка Джимини занимался артист Джозеф Гордон-Левитт. Также в картине Эриво исполнит свою версию песни When You Wish Upon A Star.

