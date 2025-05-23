Вышел тизер мини-сериала "Вождь войны" с Джейсоном Момоа

Мировая премьера состоится 1 августа.

Стриминговый сервис Apple TV представил тизер мини-сериала "Вождь войны". Шоураннерами проекта выступили Джейсон Момоа и Томас Па"а Сиббетт.

Сюжет сериала историю военачальника гавайских племен. Ему предстоит объединить народы своих островов, чтобы победить колонизаторов.

В главных ролях сыграли Джейсон Момоа, Люсиан Бьюкенен, Клифф Кертис, Темуэра Моррисон и другие. Мировая премьера состоится 1 августа.

Ранее Netflix представил трейлер второго сезона сериала "Фубар".

Видео: YouTube / Apple TV