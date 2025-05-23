Вышел тизер мини-сериала "Вождь войны" с Джейсоном Момоа

Стриминговый сервис Apple TV представил тизер мини-сериала "Вождь войны". Шоураннерами проекта выступили Джейсон Момоа и Томас Па"а Сиббетт.
Сюжет сериала историю военачальника гавайских племен. Ему предстоит объединить народы своих островов, чтобы победить колонизаторов.
В главных ролях сыграли Джейсон Момоа, Люсиан Бьюкенен, Клифф Кертис, Темуэра Моррисон и другие. Мировая премьера состоится 1 августа.
Ранее Netflix представил трейлер второго сезона сериала "Фубар".
Видео: YouTube / Apple TV
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