Вышел новый англоязычный трейлер фильма "Гретель и Гензель"

В российский и мировой прокат картина выйдет в конце января.

Опубликован новый трейлер фильма "Гретель и Гензель" – переосмысление сказки братьев Гримм в жанре хоррора. Главную роль в картине исполняла София Лиллис, известная зрителям по дилогии "Оно".

В центре сюжета – девушка Гретель и ее младший брат Гензель, покидающие родной дом из-за бушущей эпидемии. В ходе своего путешествия они приходят к дому необычной пожилой дамы.

В российском прокате фильм появится с 30 января. Зарубежные зрители увидят его днем позже.

Ранее мы опубликовали трейлер фильма "Тихое место 2".

Видео: Orion Pictures / YouTube