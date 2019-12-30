Вышел новый англоязычный трейлер фильма "Гретель и Гензель"

Опубликован новый трейлер фильма "Гретель и Гензель" – переосмысление сказки братьев Гримм в жанре хоррора. Главную роль в картине исполняла София Лиллис, известная зрителям по дилогии "Оно".
В центре сюжета – девушка Гретель и ее младший брат Гензель, покидающие родной дом из-за бушущей эпидемии. В ходе своего путешествия они приходят к дому необычной пожилой дамы.
В российском прокате фильм появится с 30 января. Зарубежные зрители увидят его днем позже.
Ранее мы опубликовали трейлер фильма "Тихое место 2".
Видео: Orion Pictures / YouTube
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