Вышел трейлер фильма "Тихое место 2"

Фильм снял режиссер Джон Красински.

В сети появился трейлер сиквела триллера "Тихое место". Картина выйдет в прокат 19 марта.

По сюжету картины, семья Эбботт продолжает бороться за жизнь в полной тишине. Вслед за смертельной угрозой, с которой они столкнулись дома, им предстоит познать ужасы внешнего мира. Они вынуждены отправиться в неизвестность, но быстро обнаруживают, что существа, охотящиеся на звук, — не единственные враги за пределами безопасной песчаной тропы.

Главные роли сыграли Эмили Блант, Милли Симмондс, Ноа Джуп, Киллиан Мёрфи, Джимон Хонсу, Лорен-Эшли Кристияно, Уэйн Дювалл и другие.

Первая часть вышла на экраны в 2018 году. Сюжет разворачивался в мире, где планету атаковали инопланетяне, истребившие почти все население Земли. Выжившие поняли, что для того чтобы выжить им необходимо не издавать никаких громких звуков. Однако это очень тяжело сделать, когда в семье, где погиб маленький мальчик, ожидается пополнение.

Лента "Тихое место" место была тепло принята западными критика и зрителями. В России ленту встретили чуть прохладнее. В сезон наград фильм был номинирован на премию "Оскар", "Золотой Глобус" и "Сатурн.

Видео: Paramount Pictures Россия