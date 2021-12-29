Дата выхода официального релиза проекта не разглашается.

Вышел кинематографический трейлер Sniper Elite 5. Ролик опубликован на YouTube-канале студией Rebellion Developments. Разработчики уточнили, что сюжетная линия будет создаваться вокруг истории, происходящей во времена Второй мировой войны на территории Франции. Геймерам предложат помешать планам нацистов по захвату мира. Для этого потребуется вести борьбу с врагом за счет местных отрядов сопротивления. Бойцы должны дождаться того момента, как в регион заступят силы союзников.

Напомним, что в пятой части франшизы Sniper Elite создатели решили сместить акцент на снайпера Карла. Предусмотрен новый режим игры, который получил название "Вторжение". Он будет доступен в том случае, если игроку потребуется ликвидировать противника.

Вышел первый тизер "Пиноккио" от Гильермо дель Торо.

Фото и видео: YouTube / Rebellion