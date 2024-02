Вышел геймплейный тизер экшена Flintlock The Siege of Dawn от авторов Ashen

Игра выйдет в свет в конце текущего года.

Студия A44 Games, известная по разработке экшен-RPG игры Ashen, представила в социальных сетях геймплейный тизер приключенческого проекта Flintlock: The Siege of Dawn с демонстрацией боевой системы. Авторы уточнили, что пользователям предстоит сражаться против обычных противников и богов. Для этого персонажи будут использовать арсенал холодного и огнестрельного оружия, а также магию. Дополнительно в сражениях возможно применять лисоподобное существо по имени Энки. Это животное будет отвлекать внимание врагов на себя, что даст героям возможность проводить неожиданную или мощную атаку.Выход компьютерной игры Flintlock: The Siege of Dawn запланирован на третий квартал 2024 года. В текущий момент у проекта есть собственная страница в стриминговом сервисе Steam, а также текстовая поддержка русского языка.

Фото и видео: YouTube / A44 Games