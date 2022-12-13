Вышел финальный трейлер ленты "Форсаж 10"с покойным актером Полом Уокером

Финальная часть франшизы разделена на два фильма.

На YouTube-канале The Fast Sagaопубликован финальный трейлер новой картины серии "Форсажа", который получил официальное название (Fast X). Фильм, завершающий гоночную сагу, будет разделен на две части. Мировая премьера первой из них состоится уже 17 мая. В ролике авторы продемонстрировали кадры из предыдущих частей франшизы, в том числе погибшего Пола Уокера. Как и прежде, персонажам придется нарушить "божьи законы и закон гравитации", а герою Вин Дизеля на этот раз противостоит персонаж Джейсон Момоа. В ролях также задействованы Мишель Родригес, Лудакрис, Джон Сина, Джейсон Стейтем, Хелен Миррен, Бри Ларсон, Шарлиз Терон, Майкл Рукер, Карди Би, Натали Эммануэль, Скотт Иствуд, Даниэла Мелшиор.

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Фото и видео: YouTube / The Fast Saga