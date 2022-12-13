Вышел русский трейлер черной комедии "Не буди во мне киллера" с Ванессой Паради

Премьера в России состоится 15 июля.

"Киноафиша" представила локализованный трейлер черной комедии "Не буди во мне киллера" режиссера Сесилии Руа.

Сюжет картины рассказывает историю киллера, который внезапно начинает терять сознание при виде крови и теряет работу. Он соглашается на предложение новых соседей поработать в колл-центре, но ему придется столкнуться со старыми клиентами из прошлого.

В фильме снялись Франсуа Дамиенс, Ванесса Паради, Лора Фельпен и Уилльям Лебхил. Премьера в России состоится 15 июля.

Ранее вышел трейлер комедийного сериала "Детектив под кайфом".

Видео: YouTube / Киноафиша