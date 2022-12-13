Вышел русский трейлер черной комедии "Не буди во мне киллера" с Ванессой Паради

"Киноафиша" представила локализованный трейлер черной комедии "Не буди во мне киллера" режиссера Сесилии Руа.
Сюжет картины рассказывает историю киллера, который внезапно начинает терять сознание при виде крови и теряет работу. Он соглашается на предложение новых соседей поработать в колл-центре, но ему придется столкнуться со старыми клиентами из прошлого.
В фильме снялись Франсуа Дамиенс, Ванесса Паради, Лора Фельпен и Уилльям Лебхил. Премьера в России состоится 15 июля.
Ранее вышел трейлер комедийного сериала "Детектив под кайфом".
Видео: YouTube / Киноафиша
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