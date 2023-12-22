Вышел финальный трейлер экранизации аниме "Аватар: Легенда об Аанге" от Netflix

Премьера проекта запланирована на 22 февраля.

Американский стриминговый сервис Netflix представил в социальных сетях второй и финальный трейлер сериала "Аватар: Легенда об Аанге" — экранизации аниме "Аватар: Легенда об Аанге" 2005 года. Первый сезон шоу будет состоять из восьми эпизодов. Официальная премьера запланирована на 22 февраля. В презентационном ролике создатели продемонстрировали главных и второстепенных персонажей знакомой истории, а также процесс управления Аангом стихиями и познакомили с народами, владеющими ими. Роль Аанга идосталась актеру Гордону Кормье, игравшему ранее в сериалах "Противостояние" и "Затерянные в космосе". Другие роли исполнили Дэниэл Дэ Ким ("Остаться в живых"), Кен Люн ("Час пик"), Пол Ли ("Мандалорец"). Также в экранизации приняли участие Киавентио ("Бинс"), американский актер и мастер боевых искусств Даллас Лю ("Шан-Чи и легенда десяти колец").

Напомним, что оригинальный сериал-аниме "Аватар: Легенда об Аанге" состоит из трех сезонов. Они выходили в телевизионный эфир в период с 21 февраля 2005 года по 19 июля 2008 года на телеканале Nickelodeon. Новая экранизация расскажет о мире, в котором когда-то мирно сосуществовали четыре народа: Огня, Воды, Земли и Воздуха. Гармоничность поддерживалась за счет повелителя всех стихий. Однако проблемы начались из-за того, что народ Огня развязал войну, а аватар пропал.

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Фото и видео: YouTube / Netflix