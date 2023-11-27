Вышел дебютный трейлер "Одинокой планеты"

Релиз ленты запланирован на 11 октября.

Американский стриминговый сервис Netflix представил в социальных сетях дебютный трейлер фильма "Одинокая планета". Режиссером и автором сценария к проекту выступила Сюзанна Грант. Ведущие роли в картине достались актерам Лоре Дерн, Лиаму Хемсворту, Бену Юсефу, Диане Сильверс, Густаву Дьюэкьеру Гизе и другим. Картина рассказывает историю об известной писательнице, которая оправляется на авторский ретрит в Марокко. В этой стране женщина знакомится с молодым человеком. Внезапно вспыхнувшие чувства заставляют героиню изменить свою жизнь. На онлайн-площадке Netflix "Одинокая планета" выйдет в свет 11 октября.

Полнометражный финал "Атаки титанов" представили трейлером.

Фото и видео: YouTube / Netflix