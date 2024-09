Полнометражный финал "Атаки титанов" представили трейлером

Премьера запланирована на 8 сентября.

В Японии 8 ноября выйдет на экраны полнометражный фильм Attack on Titan the Movie: The Final Attack. Речь идет о компиляции двух частей финального сезона культового аниме-сериала. Авторы решили объединить завершающие главы в один 145-минутный фильм. За создание проекта отвечает режиссёр Attack on Titan: The Final Season Юитиро Хаяси. Финальная часть "Атаки титанов" была показана осенью 2023 года, примерно спустя десять лет после начала трансляции первого сезона. А теперь, ещё через год. Вспомнить трагические события последних глав проекта сейчас позволит качественная версия с объёмной озвучкой. Однако неизвестно, будет ли прокат за пределами Японии.

Напомним, что история переносит зрителей в фантастический мир, в котором укрывшимся за высокими стенами городов людям грозят пожирающие их монстры-гиганты. Однако позже выясняется, что корни противостояния уходят далеко в прошлое, и в какой-то момент становится сложно сказать, кто в реальности нападает, а кто защищается.

Фото и видео: YouTube / ぽにきゃん-Anime PONY CANYON