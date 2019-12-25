МИД выразил протест послу Японии из-за намерения использовать активы РФ

Москва готова реагировать на недружественные действия Токио в наиболее чувствительных для Японии областях.

Российское министерство по иностранным делам заявил послу Японии в Москве Акире Муто решительный протест в связи с намерением властей в Токио использовать доходы от замороженных российских государственных активов для оказания помощи Украине. Соответствующее заявление сделали дипломаты по результатам рабочей встречи директора третьего департамента ведомства Людмилы Воробьевой с иностранным коллегой. Специалисты пояснили, что на мероприятии обсуждались вопросы, касающиеся двусторонних отношений.

Японской стороне был заявлен решительный протест в связи с намерением использовать доходы от незаконно "замороженных" активов для выделения кредитов в рамках пакета финансовой помощи от "Группы семи". соообщение МИД РФ

В МИД РФ указали на то, что данный шаг японского правительства является фактически соучастием в преступлениях киевского режима. Он неизбежно повлечет за собой жесткие ответные меры со стороны Москвы, в том числе асимметричные, в наиболее чувствительных для японской стороны сферах.

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Фото: Piter.tv