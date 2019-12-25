Вирусолог предупредил россиян о тяжелой зиме из-за коронавируса. Об этом журналистам издания URA.RU сообщил экс-заведующий лабораторией центра "Вектор" Александр Чепурнов. По мнению эксперта, пандемия COVID-19 в регионах РФ может растянуться на полгода.
Было послабление в летний период, но впереди тяжелый год, зимой активность будет ярче. Вирусная активность ожидается до апреля 2021 года
Александр Чепурнов, российский вирусолог
Специалист уточнил, что для улучшения эпидемиологической обстановки в стране необходимо соблюдать меры профилактики заражения. Он призвал не пренебрегать социальной дистанцией, носить средства индивидуальной защиты, использовать антисептики для рук. По мнению Чепурнова, летом многие россияне позволили себе расслабиться и не обращать внимания на данные ограничения.
Вирусолог оценил прирост заболевших коронавирусом в России.
Фото: Piter.tv
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все