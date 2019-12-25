Вирусолог оценил прирост заболевших коронавирусом в России

На плато цифры по COVID-19 могут оказаться застойными.

Вирусолог, доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн оценил прирост заболевших коронавирусом в России. По его мнению, Россия выйдет на плато примерно через одну-две недели, в начале ноября.

Он отметил, что ситуация немного улучшиться, так как начнут действовать уже принятые меры.

Здесь предсказать с большой точностью нельзя, но я думаю, что может занять ещё одну-две недели. Анатолий Альтштейн, вирусолог

Он подчеркнул, что на плато цифры по COVID-19 могут оказаться застойными — число заболевших опустится до 10 тысяч и на них пойдёт долго. По его словам, встретить Новый год без коронавируса не получится.

Ранее вирусолог назвал категорию людей, которым не поможет вакцина от COVID-19.

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