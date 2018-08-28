Симулятор с собакой поможет избежать нападений бездомных животных

Инженеры разработали пространство виртуальной реальности, где люди смогут безопасно взаимодействовать с агрессивными собаками, чтобы правильно понимать их реальных собратьев.

Ученые из Ливерпульского университета в Британии занимаются проектом, который поможет предотвратить нападения бездомных животных на людей. Об этом сообщают российские СМИ.

Инженеры и благотворительная организация Dogs Trust разработали пространство виртуальной реальности, где люди смогут безопасно взаимодействовать с агрессивными собаками. Симуляция будет помогать детям и взрослым понимать поведение собак. Часто бездомные животные нападают именно из-за неправильной реакции людей. В симуляторе, если подойти достаточно близко к животному, оно начнет проявлять признаки агрессии, в том числе рычать и скалить зубы.





Ученые занимаются совершенствованием данного проекта, так как 5 лет назад в Британии зарегистрировали 6,7 тысячи случаев госпитализации после укусов собак. Специалисты надеются улучшить данную статистику с помощью своего изобретения.

Ранее хозяйку овчарки оштрафовали на 50 тысяч рублей за растерзанную чихуахуа и покусанную пенсионерку.

Видео: Virtual Engineering Centre/ Youtube