Хозяйку овчарки оштрафовали на 50 тысяч рублей за растерзанную чихуахуа и покусанную пенсионерку

Сама трагедия произошла в июле 2017 года.

Красносельский районный суд Петербурга оштрафовал петербурженка на 50 тысяч рублей за то, что ее собака растерзала чихуахуа и покусала пенсионерку. Инцидент произошел в июле 2017 года на глазах у маленького ребенка. Об этом сообщает пресс-служба городской прокуратуры.

Летом прошлого года пожилая петербурженка вместе с маленькой внучкой выгуливала чихуахуа. Вдруг на маленькую собачку набросилась овчарка без намордника и покусала ее до смерти. Пенсионерка пыталась защитить свое животное, однако была также искусана.

Хозяйка овчарки пыталась оспорить решение суда. Но апелляционная жалоба осталась без удовлетворения.

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