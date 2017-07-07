Полицейский из Колпино спас маленькую девочку от стаи бродячих собак

Во время спасительной операции одна из собак укусила мужчину за руку, другая — за лицо.

В Колпино полицейский спас маленькую девочку от стаи бродячих собак. Об этом сообщает ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Мужчина возвращался домой в город Колпино после ночного дежурства. Из окна машины он увидел, как на маленькую девочку набросилась собака и начала тянуть ее за капюшон. Еще мгновение и на ребенка бы набросилась целая стая. Но сотрудник дежурной части №10 отдела полиции по Невскому району старший лейтенант Александр Комендантов решил взять весь удар на себя. Во время спасительной операции одна из собак покусала ему руку, а вторая — лицо. Однако мужчине удалось оттолкнуть девочку. После ему оказали срочную медицинскую помощь.

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