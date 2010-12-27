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Выпускники с "неправильными ручками" на ЕГЭ получили положительный баллы
Сегодня, 16:12
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nadezhda_sib

Выпускники с "неправильными ручками" на ЕГЭ получили положительный баллы

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Конфликтная комиссия проверила их работы.

Стало известно, что конфликтная комиссия проверила работы двух школьников из Астрахани, которые ранее получили ноль баллов на ЕГЭ. Об этом 19-го июня сообщило "РИА Новости" со ссылкой на и.о. министра образования и науки области Виталия Гутмана. 

Трое астраханских выпускников получили ноль баллов по математике из-за использования неправильных чернил. Несмотря на нарушение правила школьниками, их работы перепроверила конфликтная комиссия. Результаты оказались положительными. Виталий Гутман не стал называть баллы за экзамен, но сказал, что двое прошли минимальный порог, а третья работа оказалась читаемой и тоже была оценена не двойкой. Девочка сдавала базовую математику, которая оценивается по пятибальной шкале. 

Ранее Piter.TV cообщил о том, что варианты ЕГЭ и ОГЭ хотят сделать индивидуальными

Фото: vk.com/ege

 

 

 

Теги: астраханские школьники, егэ, неправильные ручки, ручки на егэ
Категории: Лента новостей, Новости России,

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