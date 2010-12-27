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ЕГЭ и ОГЭ могут сделать индивидуальными
Сегодня, 8:39
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nadezhda_sib

ЕГЭ и ОГЭ могут сделать индивидуальными

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Также планируется перевести экзамены в электронную форму.

Российское правительство решило сделать варианты для ОГЭ и ЕГЭ индивидуальными. Об этом 19-го июня сообщили в "Известиях" со ссылкой на доклад правительства Федеральному собранию. 

Власти уверены, что такая мера предотвратит списывание и уменьшит количество тех, кто критикует выпускные экзамены. 

Еще одно возможное нововведение - это перевод ЕГЭ и ОГЭ в компьютерную форму. Индивидуальные варианты контрольно-измерительных материалов будут генерироваться автоматически. Схожие технологии в дальнейшем смогут использоваться и при проведении школьных олимпиад. 

На данный момент выпускники сдают экзамены на бланке в письменном виде. Эксперты проверяют развернутые ответы, а тестовую часть - компьютер. Ранее Piter.TV сообщил о том, что школьник получил 0 баллов на ЕГЭ из-за того, что комиссия не смогла отсканировать его работу. В 2019 году от "неправильных" ручек пострадали 3 школьника. 

Фото: pixabay.com

 

Теги: выпускные экзамены, егэ, индивидуальное егэ, нововведения егэ
Категории: Лента новостей, Новости России,

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