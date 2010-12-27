ЕГЭ и ОГЭ могут сделать индивидуальными

Также планируется перевести экзамены в электронную форму.

Российское правительство решило сделать варианты для ОГЭ и ЕГЭ индивидуальными. Об этом 19-го июня сообщили в "Известиях" со ссылкой на доклад правительства Федеральному собранию.

Власти уверены, что такая мера предотвратит списывание и уменьшит количество тех, кто критикует выпускные экзамены.

Еще одно возможное нововведение - это перевод ЕГЭ и ОГЭ в компьютерную форму. Индивидуальные варианты контрольно-измерительных материалов будут генерироваться автоматически. Схожие технологии в дальнейшем смогут использоваться и при проведении школьных олимпиад.

На данный момент выпускники сдают экзамены на бланке в письменном виде. Эксперты проверяют развернутые ответы, а тестовую часть - компьютер. Ранее Piter.TV сообщил о том, что школьник получил 0 баллов на ЕГЭ из-за того, что комиссия не смогла отсканировать его работу. В 2019 году от "неправильных" ручек пострадали 3 школьника.

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