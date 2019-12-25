Выпускник СПбГАСУ создал прототип экзоскелета

На данный момент экзоскелет является пассивным, работает только механика. В дальнейшем он станет активным: каждый контур подвижности будет подключен к соответствующим электроприводам.

Выпускник магистерской программы факультета инженерной экологии и городского хозяйства по специальности "Электроэнергетика и электротехника" СПбГАСУ Ярослав Рочняк создал рабочий прототип экзоскелета — механизма, усиливающего движения человека. Его выпускная квалификационная работа (ВКР) "Взаимодействие электромеханических и электрогидравлических систем в роботизированных конструкциях" была подготовлена под руководством доцента кафедры строительной физики, электроэнергетики и электротехники Александра Епишкина, пишет spb.aif.ru.

Защита проекта прошла успешно, он получил высокую оценку. Устройство большое и сложное. Верхняя часть весит 17,6 кг, а каждая "рука" — по 7,3 кг. Кроме того, комиссия изучила расчеты нагрузок, схемы подключения и реальные контроллеры и аккумуляторы.

На данный момент экзоскелет является пассивным, работает только механика. В дальнейшем он станет активным: каждый контур подвижности будет подключен к соответствующим электроприводам. Когда оператор в экзоскелете поднимает руку, датчик считывает это движение. Например, правый механический сустав оснащен двумя электроприводами, по одному на каждый контур подвижности. При движении руки оператора датчики распознают, что нужно сделать, и помогают в определенный момент времени.

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Фото: пресс-служба СПбГАСУ