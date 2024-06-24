Лучших выпускников университетов наградили в Петропавловской крепости

Благодарственные письма и бронзовые статуэтки сфинкса получили более 60 выпускников.

В атриуме Комендантского дома Петропавловской крепости наградили лучших выпускников высших учебных заведений. Молодые люди получили благодарственные письма губернатора Санкт-Петербурга и бронзовые статуэтки сфинкса от Совета ректоров. Эти статуэтки являются символом мудрости, достоинства, большого ума и сильного характера. Об этом сообщили на телеканале "Санкт-Петербург".

Награду получил и чемпион мира и Европы в парном фигурном катании Александр Галлямов. Он признался, что совмещать ходить на пары и строить карьеру спортсмена было сложно. Письма и бронзовые статуэтки получили более 60 выпускников. Студенты стали врачами, архитекторами, следователями, инженерами.

В честь молодых людей прозвучал Полуденный выстрел пушки Петропавловской крепости.

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