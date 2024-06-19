Студенты СПбГАСУ представили концепции общественного пространства на Фонтанке

Первое место заняли студентки Мария Баран и Екатерина Романова.

В Петербурге может появиться новое общественное пространство на набережной реки Фонтанки, 90, во дворе бывших казарм лейб-гвардии Московского полка. Студенты Санкт-Петербургского государственного архитектурно-строительного университета (СПбГАСУ) приняли участие в конкурсе концепций благоустройства этой территории и представили свои проекты, пишет "Петербургский дневник".

Первое место заняли студентки Мария Баран и Екатерина Романова. Они учли историческую составляющую территории и предложили входную зону, пространство для массовых мероприятий и приватный двор. Они также обыграли две вентиляционные шахты, превратив их в "маяки".

Второе место заняли Яна Тир и Софья Федорова. Они предложили непрерывную пешеходную дорожку, соединяющую различные функциональные зоны, и информационные стенды, рассказывающие об истории Семеновского лейб-гвардии полка. Они также намерены разместить фуд-корт и исторический комплекс в двух заброшенных исторических зданиях.

Третье место заняла Мария Майорова, которая разработала проект под названием "Русский двор". В нем она хотела подчеркнуть русский культурный код, используя красный цвет и русские орнаменты в малых архитектурных формах и озеленении.

Фото: предоставлено организаторами конкурса