Выпускница из Подмосковья получила Mercedes за победу в Европейской олимпиаде по физике

Девушка обошла соперниц из 57 стран.

Выпускница из Подмосковья Алиса Бугрова получила Mercedes за победу в Европейской олимпиаде по физике. Об этом сообщил 360tv.ru.

Победительницу лично поздравил губернатор Московской области Андрей Воробьев. Он подчеркнул, что девушка получила награду за усердие и талант. Списать выпускница не могла, так как проверка знаний проходила дистанционно. Губернатор пожелал, чтобы талантливая молодежь не уезжала из России, а реализовывала свой потенциал здесь. Алиса Бугрова получила награду на заводе Mercedes Солнечногорского округа.

В Московской области примерно год собирают машины Е-класса и внедорожники. Отмечается, что этот завод стал одним из первых, кто запустил производство после пандемии коронавируса. Губернатор Подмосковья также наградил членов команды Mercedes. Они получили ордена за заслуги перед Московской областью.

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