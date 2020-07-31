Инженерные войска уже получили первые прыгающие ПТКМ-1Р.

В России сообщили о начале производства противокрышевых мин. Об этом пишет "Интерфакс" со ссылкой на источники в Минобороны РФ.

Мины созданы для поражения верхней поверхности бронекорпуса или башни бронетехники противника. Агентство сообщает, что пока инженерные подразделения получают противотанковые мины небольшими партиями. Сама по себе ПТКМ-1Р представляет собой цилиндр массой порядка 20 кг с тепло-сейсмическими датчиками. Мина может обнаружить противника на расстоянии до 250 метров. Как только бронетехника входит в зону поражения, мина выстреливает в боевую часть, а после пробивает верхнюю броню кумулятивным зарядом.

По информации военного ведомства, датчики систем активной защиты бронетехники не успевают среагировать на подобные мины, так как они предназначены для атаки в горизонтальной плоскости.

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Видео: Youtube/Crash Zone