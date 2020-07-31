В Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) представили поправки в техрегламент Таможенного союза о безопасности колесных транспортных средств.

В России может подорожать ремонт автомобилей. Об этом сообщает AutoNews.

Инициатором проекта выступает ФГУП НАМИ. Ответственным разработчиком стал Минпромторг. Предполагается, что в России запретят ремонт автомобилей с использованием бывших в употреблении запчастей. Авторы инициативы хотят сделать рынок автозапчастей более безопасным и прозрачным. Чтобы законопроект вступил в силу, участники ЕАЭС должны прийти к компромиссу между собой. Напомним, в ЕАЭС входят Россия, Казахстан, Беларусь, Кыргызстан и Россия.

Законопроект запрещает повторное использование: подушек и ремней безопасности, сидений,тормозных систем, глушителей системы выпуска, каталитические нейтрализаторы и сажевые фильтры, а также газобаллонное оборудование для перевода автомобиля на работу на метане или пропане.

Ранее мы сообщили, что немецкий депутат призвал встать на защиту "Северного потока -2".

Видео: Youtube/AUTOREM Ульяновск