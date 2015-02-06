Выход пятого фильма об Индиане Джонсе отложили на год

Также перенесли премьеру несколько картин киновселенной Marvel.

Компания Disney перенесла даты выхода сразу нескольких фильмов. Об этом сообщило издание Deadline.

На несколько месяцев были отложены премьеры таких картин киновселенной Marvel, как "Доктор Стрендж: Мультивселенная безумия", "Тор: Любовь и гром" и "Черная пантера: Ваканда навсегда". Кроме того, отсрочку получил релиз еще трех неназванных картин Marvel и пятый фильм об Индиане Джонсе, выход которого планировался на лето 2022 года.

Перенос премьер связан с успехом фильма "Шан-Чи и легенда десяти колец". Сейчас м делает ставку на "Вечных".

Ранее мы писали, что Харрисон Форд получил травму на съемках пятого "Индианы Джонса".

Фото: кадр из фильма "Индиана Джонс"