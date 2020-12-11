Харрисон Форд получил травму на съемках пятого "Индианы Джонса"

Съемки из-за этого останавливать не планируется.

Американский актер и исполнитель главной роли в серии фильмов про археолога Индиану Джонса Харрисон Форд травмировался на съемках пятой части. Об этом сообщает издание Deadline.

По данным журналистов, 78-летний актер получил травму плеча. Однако съемки из-за этого останавливать не планируется. Пока Харрисон Форд будет лечиться, команда фильма займется сценами без его участия.

Премьера пятой части "Индианы Джонса" запланирована на 29 июля 2022 года. Действие в фильме будет разворачиваться спустя 41 год после событий, показанных в первой части франшизы. Харрисон Форд предстанет в образе Индианы Джонса в последний раз.

Ранее на съемках пятого "Индиана Джонса" заметили нацистскую технику.

Фото: Instagram / harrisonford_official_page