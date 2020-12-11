На съемках пятого "Индиана Джонса" заметили нацистскую технику

Пока неизвестно, будет ли герой Харрисона Форда вновь противостоять фашистам, или сцены будут изображать его воспоминания.

В Англии стартовали съемки пятой части фильма "Индиана Джонс" с Харрисоном Фордом в главной роли. На съемочной площадке проекта было замечено немало нацисткой военной техники времен Второй мировой войны. Об этом пишет Daily Mail.

Так, журналисты запечатлели на камеру паровозы, мотоциклы и другие транспортные средства с нацисткой cимволикой. Один из трюков на мотоцикле с коляской совершил дублер Харрисона Форда.

Пока неизвестно, будет ли Индиана Джонс вновь сражаться с фашистами, или сцены с военной техникой будут изображать его воспоминания.

Премьера пятого фильма об Индиане Джонсе должна состояться в июле 2022 года. Действие в фильме развернется спустя 41 год после событий, показанных в первой части франшизы. Харрисон Форд предстанет в образе Индианы Джонса в последний раз.

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Фото: кадр из фильма "Индиана Джонс"