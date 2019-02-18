Певица Гречка призналась в нетрадиционной сексуальной ориентации

Певица Анастасия Иванова, выступающая под псевдонимом Гречка, в недавнем интервью The Village призналась в нетрадиционной сексуальной ориентации. Она заявила, что ее новый альбом "Не за что" вышел сразу после расставания с возлюбленной.
Так получилось, что его выход совпал с моим расставанием с девушкой.
Отметила певица
Гречка подчеркнула, что все эти песни не были написаны для ее бывшей девушки. Однако творчество поддержало ее, и где-то на подсознательном уровне она написала альбом для себя.
При этом в альбоме получилось мало личного. Гречка уточнила, что ни одна песня не посвящена ее экс-возлюбленной.
Ранее Пушков раскритиковал сериал "Анна Болейн" за идеологию нового расизма.
Фото: Instagram / grechkalu
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все