Певица Гречка призналась в нетрадиционной сексуальной ориентации

Ее новый альбом вышел после расставания с возлюбленной.

Певица Анастасия Иванова, выступающая под псевдонимом Гречка, в недавнем интервью The Village призналась в нетрадиционной сексуальной ориентации. Она заявила, что ее новый альбом "Не за что" вышел сразу после расставания с возлюбленной.

Так получилось, что его выход совпал с моим расставанием с девушкой. Отметила певица

Гречка подчеркнула, что все эти песни не были написаны для ее бывшей девушки. Однако творчество поддержало ее, и где-то на подсознательном уровне она написала альбом для себя.

При этом в альбоме получилось мало личного. Гречка уточнила, что ни одна песня не посвящена ее экс-возлюбленной.

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Фото: Instagram / grechkalu