Глава фольклорного ансамбля СПбГУ объяснила, почему не приняла студента-гея

Преподавательница написала юноше сообщение, в котором попросила не посещать занятия и разорвать с ней какие-либо контакты.

Руководитель фольклорного ансамбля СПбГУ Екатерина Головкина впервые назвала причину отказа в приеме студента-гея в коллектив. О своих мотивах женщина рассказала на заседании комиссии по этике 8 октября, пишет "Комсомольская правда Санкт-Петербург".

Студент Максим Дрожжин пожаловался на дискриминацию со стороны Головкиной. По его словам, преподавательница написала ему сообщение, в котором попросила не посещать занятия и разорвать с ней какие-либо контакты.

Головкина обратила внимание на фотографии и комментарии молодого человека в Facebook. Дрожжин активно рассказывает подписчикам о личной жизни, выкладывает снимки в женской одежде и макияже.

На заседании комиссии по этике Екатерина Головкина объяснила, что на занятиях фольклорного ансамбля студенты работают с материалом традиционной народной культуры. А то, что у Дрожжина на страничке, это "чуждые вещи".

Когда мы поем, звук певческий – это не просто физическая, биофизическая категория, но и духовная. Это совокупность отношений между людьми. Пояснила преподавательница

Мнения членов комиссии по этике разделились. Например, почетный профессор СПбГУ и доктор филологических наук Людмила Громова поддержала коллегу, а доктор психологических наук и профессор вуза Лариса Головей, напротив, выступила на стороне студента. Комиссия решила взять неделю на принятие решения.

Ранее СПбГУ отстранил первого замдекана, который назвал "убогими" студентов-волонтеров.

Фото: ВКонтакте / Максим Дрожжин