Суд приговорил к тюремному сроку напавшего на двух геев в Москве

Ему предстоит отбыть в колонии строгого режима девять лет.

Басманный суд Москвы приговорил к девяти годам колонии Антона Бережного, который напал на двух мужчин нетрадиционной сексуальной ориентации. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

Бережной совершил преступление в конце июня 2019 года. Он напал с ножом на двух геев около Курского вокзала в российской столице. В результате нападения один из мужчин скончался, второй получил легкое ранение. Сам Бережный в суде заявил, что не собирался никого убивать. Коллегия присяжных его частично оправдала. Было решено, что не Бережный убил одного из мужчин, из-за чего встал вопрос о его невиновности в убийстве. Позже Московский городской суд отменил оправдательный приговор.

Бережный признан виновным по статье 116 ("Побои") и части 4 статьи 111 Уголовного кодекса России ("Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего"). Ему назначено наказание в виде девяти лет строгого режима.

Ранее Навальный отказался от двух исков к администрации колонии. Первый - касается газет, которые предоставляли Навальному. По его утверждению, из них специально вырезали некоторые публикации, чтобы он не мог их прочитать. Второй - связан с невыдачей ему книг, в том числе Корана.

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