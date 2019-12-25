Неизвестный напал на мужчину, который пришел на могилу Виктора Цоя в Петербурге

Злоумышленник брызнул в лицо потерпевшему химическую жидкость и отобрал сумку.

Полиция Петербурга начала проверку после нападения на мужчину в Калининском районе. Об этом сообщается в группе "Дорожный инспектор" в соцсети "ВКонтакте".

Инцидент произошел в ночь на 4 июня на Богословском кладбище. Мужчина пришел на могилу Виктора Цоя. Около 01:40 на него напал неизвестный на велосипеде. Распылив в лицо потерпевшему химическую жидкость, злоумышленник отобрал у него сумку и скрылся. Рассмотреть нападавшего петербуржец не смог.

Ранее мы писали, что дорожный конфликт на Шаумяна закончился стрельбой.

Фото: Piter.TV