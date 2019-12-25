Певица Гречка лежит в больнице

Певица Анастасия Иванова, больше известная как Гречка, лежит в больнице. Об этом она сообщила своим фанатам в своем аккаунте в Instagram*.
Исполнительница опубликовала фото из кареты скорой помощи и палаты. О своих проблемах со здоровьем она не рассказала. Добавим, что к контенту девушка прикрепила трек группы "Красная плесень" "Ох и пришёл мне [конец]".
Месяц ад! Меня всё [доконало].
Гречка
Гречка выложила фотографии из машины скорой помощи и больничной палаты. О причинах госпитализации не сообщается. В качестве саундтрека своих будней певица выбрала композицию "Ох и пришёл мне [конец]" группы "Красная плесень".
Позже стало известно, что у певицы серьезное отравление. Подробности уточняются.
Фото: Instagram (принадлежат компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России) / grechkalu
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