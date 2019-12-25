  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Певица Гречка лежит в больнице
Сегодня, 17:25
458
mapero Добавить в Яндекс.Новости

Певица Гречка лежит в больнице

0 0

Исполнительница пожаловалась на трудности.

Певица Анастасия Иванова, больше известная как Гречка, лежит в больнице. Об этом она сообщила своим фанатам в своем аккаунте  в Instagram*.

Исполнительница опубликовала фото из кареты скорой помощи и палаты. О своих проблемах со здоровьем она не рассказала. Добавим, что к контенту девушка прикрепила трек группы "Красная плесень"  "Ох и пришёл мне [конец]".

 Месяц ад! Меня всё [доконало].

Гречка

Гречка выложила фотографии из машины скорой помощи и больничной палаты. О причинах госпитализации не сообщается. В качестве саундтрека своих будней певица выбрала композицию "Ох и пришёл мне [конец]" группы "Красная плесень".

Позже стало известно, что у певицы серьезное отравление. Подробности уточняются.

Фото: Instagram (принадлежат компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России) / grechkalu

 

 

Теги: артисты, гречка в больнице, музыканты, певица гречка
Категории: Лента новостей, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии